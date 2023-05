Он может легко оказаться поддельным.

Интерес к презентации PlayStation Showcase достиг пика. Пользователи уже не могут дождаться показа шоу и обсуждают, какие игры продемонстрирует Sony. Конечно, не обошлось и без спекуляций. В Сети появился список проектов, которые якобы представят в рамках мероприятия.

Изображение с перечнем игр опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом srb_photo. Картинка напоминает слайд из внутренней презентации. На ней присутствуют названия проектов, студий-разработчиков и упоминание об эксклюзивности.

Изображение якобы подтверждает, что на PlayStation Showcase представят многопользовательскую The Last of Us, Helldrivers 2, продолжение Ghost of Tsushima, новую игру от разработчиков God of War, Death Stranding 2 и так далее. Подтвердить достоверность перечня пока невозможно. Ни один надежный инсайдер этого не сделал, а судя по грамматическим ошибкам, список подделан.

УНИАН со ссылкой на свои источники может сказать, что далеко не все в перечне правда. Хотя отдельные игры с картинки действительно появятся на PlayStation Showcase. Напомним, презентация пройдет 24 мая, начало — в 23:00 по Киеву. Шоу продлится чуть дольше часа и отметится показами игр для PS5 и PS VR2 от Sony и партнеров компании.

Что покажут на презентации Sony

Компания гарантированно подготовит анонсы от внутренних студий и партнеров. Например, на разработку нового проекта уже давно намекала Bluepoint Games, известная по ремейку Demon's Souls. А еще инсайдеры утверждали, что на шоу состоится дебютный показ продолжения Mortal Kombat.

Зрителям также сообщат даты релиза ранее анонсированных проектов, например, Marvel's Spider-Man 2.

