На это появилось сразу несколько намеков.

Слухи об игровой презентации PlayStation Showcase уже давно витают в Сети. А недавно появилось сразу несколько намеков, что шоу анонсируют завтра, 18 мая.

Все началось с сообщения главы NetherRealm Studios и создателя Mortal Kombat Эда Буна. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Эта неделя должна быть веселой".

На публикацию ответил инсайдер и редактор портала Windows Central Джез Корден: "Возможно, четверг выглядит, как хороший день". Судя по сообщению репортера, завтра состоится определенный анонс, связанный с Mortal Kombat.

Видео дня

Ранее поступала информация, что следующую часть серии представят на PlayStation Showcase — масштабной игровой презентации Sony. Главный редактор VGC Энди Робинсон и журналист Venture Beat Джефф Грабб сообщали о проведении шоу в конце мая. И если сложить всю имеющуюся информацию, получается, что завтра японский платформодержатель объявит о проведении собственного мероприятия. После этого можно будет не сомневаться в анонсе новой Mortal Kombat на презентации.

Что покажут на презентации Sony

Компания гарантированно подготовит анонсы от внутренних студий и партнеров. Например, на разработку нового проекта уже давно намекала Bluepoint Games, известная по ремейку Demon's Souls. А еще инсайдеры утверждали, что на шоу состоится дебютный показ продолжения Mortal Kombat.

Зрителям также сообщат даты релиза ранее анонсированных проектов, например, Marvel's Spider-Man 2.

Вас также могут заинтересовать новости: