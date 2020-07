Разработчики поделились новыми подробностями Resident Evil Village

Разработчики Resident Evil Village Цуеси Канда и Пит Фабиано поделились новыми подробностями об игре.

В интервью японскому журналу Famitsu, которое перевел пользователь твиттера Alex Aniel, они рассказали, что на данный момент игра готова на 60%.

Разработчики подтвердили, что в новой игре свое завершение получит история Итана Уинтерса, которая была начата в Resident Evil 7: Biohazard.

Канда и Фабиано также объяснили необычное название игры. По их задумке, оно должно обращать внимание на одного из "главных героев" истории - саму деревню, в которой будут происходить действия Resident Evil Village.

Также разработчики рассказали, что головоломки будут обязательной частью новой игры.

The bulk of Famitsu's coverage for RE Village focuses on an interview with the game's two producers, Tsuyoshi Kanda and Pete Fabiano. Here are the questions and answers.