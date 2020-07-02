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Разработчики поделились новыми подробностями Resident Evil Village

12:54, 02 июля 2020
Игры
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Разработчики поделились новыми подробностями об игре Resident Evil Village / twitter.com/BIO_OFFICIAL

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В интервью японскому журналу Famitsu, которое перевел пользователь твиттера Alex Aniel, они рассказали, что на данный момент игра готова на 60%. 

Разработчики подтвердили, что в новой игре свое завершение получит история Итана Уинтерса, которая была начата в Resident Evil 7: Biohazard. 

Канда и Фабиано также объяснили необычное название игры. По их задумке, оно должно обращать внимание на одного из "главных героев" истории - саму деревню, в которой будут происходить действия Resident Evil Village. 

Также разработчики рассказали, что головоломки будут обязательной частью новой игры.

"Помимо страха, борьбы и управления предметами, в играх серии Resident Evil должны быть загадки. Решение головоломок определенно расширяет игровой процесс",- рассказали они. 

Напомним, в Animal Crossing: New Horizons воссоздали самые известные локации из серии игр Resident Evil.

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