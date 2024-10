Разработчики обещают исправить технические проблемы игры.

Ремастер Until Dawn стартовал на рынке с трудностями и вызвал смешанную реакцию. Статистика показывает, что запуск игры от студии Ballistic Moon значительно уступает другим релизам, включая многострадальный шутер Concord.

Сервис TrueTrophies, собирающий данные более чем с 3 миллионов активных учетных записей PlayStation Network, сообщил, что запуск Until Dawn Remastered на PS5 прошёл не так успешно, как ожидалось. Старт игры на 28,6% слабее, чем у Concord, и одной из главных причин игроки называют слишком высокую цену. При этом успешный запуск The Last of Us Part 2 Remastered в 2024 году объясняется возможностью обновления за $9,99, в то время как ремейк Until Dawn стоит $59,99, без каких-либо скидок для владельцев оригинальной игры.

Также не удалось добиться успеха и на ПК-рынке. Версия Until Dawn в Steam не показывает внушительных результатов: согласно данным SteamDB, пиковый онлайн составил всего 2607 игроков в первые выходные после релиза, уступая только Concord и Sackboy: A Big Adventure среди других эксклюзивов Sony. Ситуация усугубляется техническими проблемами, на которые жалуются пользователи: баги с DLSS, трассировкой лучей, а также проблемы с настройкой FSR и цветовой палитрой из-за неправильного функционирования HDR.

Видео дня

Разработчики из Ballistic Moon уже отреагировали на критику и пообещали исправить технические недочёты в ближайших патчах.

Until Dawn Remastered сложно назвать большим успехом, и, несмотря на меньшее количество вложенных ресурсов, он не смог превзойти Concord в плане стартовых показателей.

Ремастер Until Dawn вышел 4 октября на ПК и Playstation 5.

