В версии игры для PS5 повысили разрешение и изменили освещение.

Вчера прошёл релиз переиздания Until Dawn для Playstation 5 и ПК. В сети уже появляются ролики сравнений оригинала и ремастера.

Автор YouTube канала ElAnalistaDeBits, который специализируется на разборе графики в игровых новинках, опубликовал видео сравнения двух версий игры: на PS4 и PS5.

Оригинал на PS4 работал в разрешении 1080p с нефиксированной частотой кадров, обычно около 30 FPS. В ремастере для PS5 разрешение повышено до 4K при стабильных 30 FPS. Однако режима с 60 FPS на консоли нет, что может разочаровать тех, кто ожидал более высокой производительности на новом поколении.

Существенным изменением стала переработанная система освещения. Хотя она улучшает некоторые визуальные аспекты, часть фанатов выразила недовольство, отмечая, что новое освещение изменяет атмосферу ключевых сцен. В интернете шутят про "мексиканский фильтр", который наложили на игру.

Обновлённые модели персонажей получили повышенную детализацию. Улучшения особенно заметны в прорисовке волос и текстуре кожи.

В плане производительности ремастер превосходит оригинал. Игра теперь работает с равномерным фреймтаймом, были устранены проблемы с резкими скачками кадров, которые встречались на PS4. Это обеспечивает более плавный и стабильный игровой процесс.

Переиздание Until Dawn уже доступно на PS5 и ПК.

Напомним, что недавно стала известна первая игра от Microsoft, которая получит версию для Playstation 5 Pro. Ею оказалась Diablo IV. в игре будет улучшенная технология трассировки лучей, а также повышенное разрешение.

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