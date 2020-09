Разработчики проведут мероприятие Ubisoft Forward 10 сентября.

Через неделю, 10 сентября, на мероприятии Ubisoft Forward разработчики могут анонсировать ремейк одной из самых известных частей экшена Prince of Persia – The Sands of Time.

Как сообщает портал Wccftech, на переиздание Prince of Persia: The Sands of Time указывают не только многочисленные слухи, но и тот факт, что на странице сайта гватемалького ритейлера MAX недавно появилась запись о ремейке.

Журналист издания Bloomberg, Джейсон Шрайер на своей странице в Twitter также подтвердил эту информацию.

Впрочем, сама Ubisoft пока не подтвердила информацию об анонсе ремейка. Официально студия объявила, что покажет на Ubisoft Forward такие игры, как Hyper Scape, Brawlhalla, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Watch Dogs: Legion. Однако разработчики пообещали презентовать и "несколько сюрпризов".

Трейлер Ubisoft Forward

Что такое Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time – это приключенческий экшн с элементами паркура и акробатики. The Sands of Time разрабатывалась при участии создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мехнера.

Игра вышла в 2003 году и была тепло принята аудиторией. Критики хвалили игру за графику, анимацию персонажей, сюжет и основную геймплейную механику, связанную с манипуляцией временем.

Игра стала основой для подсерии "Пески времени". Однако последняя часть Prince of Persia с подзаголовком The Forgotten Sands вышла 2010 году и студия полностью переключилась на франшизу Assassin’s Creed.

Автор: Сергей Коршунов