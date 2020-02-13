Ubisoft выпустит новую часть игры Prince of Persia
Компания Ubisoft собирается этой весной выпустить продолжение игры Prince of Persia, которое получит подзаголовок The Dagger of Time. Это будет кооперативная игра, рассчитанная на 2-4 игроков.
Как сообщает портал Venturebeat, Prince of Persia: The Dagger of Time – это головоломка для шлемов виртуальной реальности в жанре escape room, где игроку нужно решить головоломки, чтобы выбраться из комнаты.
Само же действие игры развернется во времена игры Prince of Persia: The Sands of Time. По сюжету главные герои приходят на зов Императрицы Времени - Кайлины, которая просит их сорвать план чародея по восстановлению Песочных часов. В результате игрокам нужно будет выбираться из Крепости времени, используя силы Кинжала времени.
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Но самое главное, Prince of Persia: The Dagger of Time выпустят в качестве аттракциона для развлекательных центров. И попробовать ее можно будет всего в 300 точках по всему миру. Ответственные за разработку игры – студия Ubisoft Blue Byte в Дюссельдорфе.
Напомним, Prince of Persia – это легендарная игровая франшиза, которая была создана в 1989 году геймдизайнером Джорданом Мехнером. С 2003 года разработкой и выпуском игр "Принц Персии" занимается Ubisoft. Последняя игра вышла в серии – Prince of Persia: The Forgotten Sands вышла десять лет назад, после чего студия полностью переключилась на франшизу Assassin’s Creed.
Последняя полноценная часть игры - Prince of Persia: The Forgotten Sands
Игроки долго просили Ubisoft выпустить продолжение "Принца Персии" и компания отреагировала на это разработав игру Prince of Persia: The Dagger of Time.