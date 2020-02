Ubisoft выпустит новую часть игры Prince of Persia

Долгожданным продолжением «Принца Персии» станет кооперативная VR-головоломка.

Компания Ubisoft собирается этой весной выпустить продолжение игры Prince of Persia, которое получит подзаголовок The Dagger of Time. Это будет кооперативная игра, рассчитанная на 2-4 игроков.

Как сообщает портал Venturebeat, Prince of Persia: The Dagger of Time – это головоломка для шлемов виртуальной реальности в жанре escape room, где игроку нужно решить головоломки, чтобы выбраться из комнаты.

Само же действие игры развернется во времена игры Prince of Persia: The Sands of Time. По сюжету главные герои приходят на зов Императрицы Времени - Кайлины, которая просит их сорвать план чародея по восстановлению Песочных часов. В результате игрокам нужно будет выбираться из Крепости времени, используя силы Кинжала времени.

Но самое главное, Prince of Persia: The Dagger of Time выпустят в качестве аттракциона для развлекательных центров. И попробовать ее можно будет всего в 300 точках по всему миру. Ответственные за разработку игры – студия Ubisoft Blue Byte в Дюссельдорфе.

Напомним, Prince of Persia – это легендарная игровая франшиза, которая была создана в 1989 году геймдизайнером Джорданом Мехнером. С 2003 года разработкой и выпуском игр "Принц Персии" занимается Ubisoft. Последняя игра вышла в серии – Prince of Persia: The Forgotten Sands вышла десять лет назад, после чего студия полностью переключилась на франшизу Assassin’s Creed.

Последняя полноценная часть игры - Prince of Persia: The Forgotten Sands

Игроки долго просили Ubisoft выпустить продолжение "Принца Персии" и компания отреагировала на это разработав игру Prince of Persia: The Dagger of Time.