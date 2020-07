Из-за The Last of Us Part II агрегатор Metacritic изменил систему оценок игр

Теперь публиковать пользовательские оценки можно будет спустя два дня после релиза игры.

На фоне скандала вокруг намеренного занижения баллов игре The Last of Us Part II агрегатор рецензий Metacritic изменил систему выставления оценок.

Теперь пользователи смогут публиковать свои отзывы об игре спустя два дня после ее релиза. Это поможет избежать ситуации, которая случилась в день выхода The Last of us Part II. В первые часы после релиза пользователи оставили тысячи гневных комментариев и поставили игре самые низкие баллы на Metacritic.

Объективно, за 3-5 часов невозможно пройти 30-часовую игру, а также оценить сюжет и техническую сторону проекта. А значит подобные отзывы не несли никакой практической ценности для игроков, а только вводили их в заблуждение.

Подробнее о скандале вокруг The Last of Us Part II можно прочитать в нашем материале.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра продалась тиражом более 4 миллионов копий. Нашу рецензию на The Last of Us Part II вы можете прочитать здесь.

