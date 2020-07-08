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Из-за The Last of Us Part II агрегатор Metacritic изменил систему оценок игр

16:57, 08 июля 2020
Игры
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На Metacritic у The Last of Us Part II более 118 тысяч отзывов / скриншот

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Теперь пользователи смогут публиковать свои отзывы об игре спустя два дня после ее релиза. Это поможет избежать ситуации, которая случилась в день выхода The Last of us Part II. В первые часы после релиза пользователи оставили тысячи гневных комментариев и поставили игре самые низкие баллы на Metacritic.

Хоть игра и вышла 7 июля, сайт теперь предлагает пользователям написать отзыв не ранее 9 июля / metacritic.com

Объективно, за 3-5 часов невозможно пройти 30-часовую игру, а также оценить сюжет и техническую сторону проекта. А значит подобные отзывы не несли никакой практической ценности для игроков, а только вводили их в заблуждение.

Подробнее о скандале вокруг The Last of Us Part II можно прочитать в нашем материале.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра продалась тиражом более 4 миллионов копий. Нашу рецензию на The Last of Us Part II вы можете прочитать здесь.

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