Инсайдерские данные удалось выяснить благодаря расследованию Bloomberg.

Журналисты Bloomberg Джейсон Шрайер и Дина Брасс опубликовали большую статью о проблемной разработке Halo Infinite. Они рассказали, что игру планировали сделать более масштабной, но у 343 Industries не получалось реализовать задуманное. Проект пришлось перенести, а спас его лишь приход нового творческого директора.

Подготовка к созданию Halo Infinite началась в 2015 году. Во время производства 343 Industries сталкивалась с трудностями разного характера. Игра создавалась на старом движке, поэтому авторам было сложно работать с его инструментарием. Команда даже подумывала о переходе на Unreal Engine, но потом отказалась от этого решения. Руководство 343 Industries постоянно боролось за власть и ресурсы, а многие сотрудники в студии работали по контракту. Это создавало текучку кадров, которую пресекла Microsoft. Она разрешила нанимать людей на аутсорсе не более чем на 18 месяцев. Если этого было недостаточно, 343 Industries требовалось брать специалиста в штат.

Microsoft планировала выпустить бета-версию мультиплеера Halo Infinite еще в 2019 году, а сюжетную кампанию — в 2020. Однако в 2019-м игра увязла в пучине проблем. У нее не было цельного творческого видения, из-за чего дизайнеры приходили на работу и ничего не делали — они ждали указаний от руководства. В Microsoft знали о плохом качестве демоверсии, которую показали летом прошлого года. Корпорация рассчитывала, что пользователи отнесутся к ней снисходительно, но в результате случился крупный скандал.

Кто спас Halo Infinite

Ситуация в 343 Industries изменилась с приходом нового творческого директора — Джозефа Стейтена. Ранее он уже трудился над Halo, а потом занимался Destiny в составе Bungie.

Руководитель приободрил команду и сказал, что серию всегда сопровождают неудачи на этапах публичных показов. Он также убедил Microsoft предоставить 343 Industries столько дополнительного времени, сколько понадобится. Слова Стейтена вкупе с публичной реакцией на демоверсию убедили корпорацию.

Изначально Halo Infinite хотели сделать похожей на The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако потом из игры вырезали две трети контента, а открытый мир стал гораздо компактнее.

Автор: Назар Степорук