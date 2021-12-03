Рекорд был установлен в специально подготовленных условиях, но он все равно впечатляет.

В середине ноября Microsoft и 343 Industries выпустили бесплатный мультиплеер Halo Infinite. Игра сразу же привлекла внимание большой аудитории — в первый день ее максимальный онлайн в Steam достиг 270 тысяч человек. Пользователи продолжают активно развлекаться в новом шутере и даже ставят рекорды. Один из них принадлежит бойцу под псевдонимом sakanayalugang. Он сумел убить 23 противника выстрелом из снайперской винтовки.

Чтобы установить столь впечатляющий рекорд, энтузиасту пришлось создать отдельный матч и позвать товарищей. Пользователи присели вплотную друг к другу и выстроили колонну. Таким способом все они оказались на линии огня, а sakanayalugang оставалось только прицелиться и спустить курок. Здесь интересен не сам факт рекорда, а убойная сила снайперских винтовок. Получается, что это оружие в Halo Infinite способно насквозь пробить десятки спартанских доспехов. Правда, такая мощь компенсируется сложностью прицеливания.

Вероятно, sakanayalugang сумели бы устранить больше врагов за один выстрел, однако в игре разрешается создавать матчи лишь для 16 или 24 человек. Возможно, в будущем появится режим, который рассчитан на 32 или 48 пользователей, и тогда рекорд удастся побить.

Подробнее о мультиплеере Halo Infinite

В проекте реализовано два основных режима. Игроки во время матчей могут применять разное оружие, гаджеты и транспортные средства для быстрого перемещения по картам.

При создании мультиплеера 343 Industries ориентировалась на предыдущие части франшизы. Разработчики стремились реализовать классический геймплей, но добавить к нему новшества, чтобы получилась основа для дальнейшего развития.

Автор: Назар Степорук