Последнее обновление для TES: Legends вышло в 2019 году.

Bethesda закрывает свою коллекционную карточную игру во вселенной TES - The Elder Scrolls: Legends. Игру уже убрали из продажи в Steam, а 30 января Bethesda полностью закроет сервера проекта.

The Elder Scrolls: Legends вышла в 2017 году, на релизе многие критики предвещали ей судьбу "убийцы Heartstone". Но несмотря на все усилия Bethesda наполнять игру новым контентом и обновлять старые механики, уровень популярности TES: Legends среди фанатов ККИ никак не мог соответствовать званию серьёзного конкурента проекта Blizzard. Средний онлайн в Steam держался на уровне полутора тысяч человек.

Зимой 2019 года Bethesda отменила релиз сезонного зимнего расширения и приостановила поддержку игру. При этом в Legends всё ещё можно было играть, и Bethesda всё таки устраивала небольшие внутриигровые ивенты.

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В качестве прощального подарка разработчики сделали все донатные предметы во внутриигровом магазине бесплатными, теперь игроки смогут опробовать все возможные билды колод перед тем как игра закроется. TES: Legends распространялась по системе Free to Play, но предлагала обширный ассортимент в игровом магазине за реальную валюту.

Руководитель разработки TES: Legends Джейсон Коулман рассказал, что не он принимал решение о закрытии проекта, и ему жаль, что история игры закончилась так: "Независимо от причин, грустно видеть, что игра больше не доступна, и я определенно сочувствую игрокам.".

Ранее мы рассказывали, что ведущий дизайнер TES IV: Oblivion поделился, сколько Bethesda заработала с продаж скандального DLC Horse Armour, которое добавляло в игру броню для лошадей. По словам разработчика, речь идёт о миллионах долларов.

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