Трилогия Uncharted и приключенческая игра Journey стали бесплатными для всех владельцев PS4

Игры можно забрать в PS Store до 6 мая.

Сегодня стартовала акция Play at Home, в рамках которой все владельцы консоли PS4 получат бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также приключенческую игру Journey. Акция будет действовать с 16 апреля до 6 мая.

Для того, чтобы получить игры, подписка PS Plus не потребуется. Трилогию Uncharted и Journey уже можно скачать бесплатно в PS Store.

Интересно, что в Китае и Германии владельцам PS4 вместо Uncharted: The Nathan Drake Collection дадут бесплатно платформер Knack 2.

Трейлер Uncharted: The Nathan Drake Collection

Что такое Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted: The Nathan Drake Collection – это сборник из трех игр: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. Все три части являются переизданием для PS4 и рассказывают о приключениях искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Uncharted это те только одна из главных эксклюзивных франшиз на Playstation, но еще и одна из лучших приключенческих игр.

Получить бесплатно Uncharted: The Nathan Drake Collection можно здесь.

Трейлер Journey

Что такое Journey

Journey – это атмосферная игра от студии Thatgamecompany. Игрок в роли таинственного героя в необычной одежде должен пройти через пустыню к далекой горе. В игре нет карт и подсказок, а сюжет подается без слов. По ходу прохождения, игрок сможет найти различные предметы и следы существования цивилизации, которые помогут понять историю этого мира.

Получить бесплатно Journey можно здесь.

Напомним, в этом месяце подписчики PS Plus могут бесплатно получить заключительную часть приключенческого экшна про Нэйтана Дрейка – Uncharted 4: A Thief's End.