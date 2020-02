В PS Store стартовала распродажа "Настоящие фавориты"

В рамках акции скидки получили 136 игр – от GTA5 до Fallen Order. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В PlayStation Store стартовала новая распродажа под названием "Настоящие фавориты". В рамках акции цена были снижены на 136 игр, комплектов и дополнений. Максимальный размер скидки составил 78% от первоначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

ARK: Survival Evolved – 359 грн (скидка 78%)

Call of Duty: Black Ops 4 – 659 грн (скидка 67%)

Vampyr – 589 грн (скидка 67%)

Metro Exodus – 699 грн (скидка 65%)

Days Gone – 739 грн (скидка 64%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1049 грн (скидка 63%)

The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition – 499 грн (скидка 63%)

Assassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate – 799 грн (скидка 63%)

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition – 419 грн (скидка 61%)

Far Cry Primal Apex Edition – 399 (скидка 61%)

GTA 5 Premium Online Edition – 499 грн (скидка 58%)

Bloodborne: Game of the Year Edition – 436 грн (скидка 58%)

No Man's Sky – 539 грн (скидка 55%)

Assassin's Creed Odyssey – 879 грн (скидка 53%)

Borderlands 3 Deluxe Edition – 1199 грн (скидка 52%)

A Way Out – 499 грн (скидка 52%)

GreedFall – 874 грн (скидка 41%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1349 грн (скидка 38%)

inFamous: Second Son – 399 грн (скидка 38%)

Hidden Agenda – 399 грн (скидка 38%)

Until Dawn – 419 грн (скидка 35%)

Uncharted 4: A Thief's End – 419 грн (скидка 35%)

Gran Turismo Sport Spec II – 569 грн (скидка 28%)

Полный список всех игр и дополнений можно посмотреть здесь. Распродажа "Настоящие фавориты" продлится до 5 марта.

Также до 20 февраля в PS Store действует акция "Предложение недели", в рамках которой можно получить спортивный симулятор NBA 2K20 со скидкой в 60%.

Напомним, в феврале подписчики PS Plus могут получить бесплатно The Sims 4, VR-шутер Firewall Zero Hour и Bioshock: The Collection, в которую вошли все три части Bioshock.