Google купила игровую студию, чтобы делать эксклюзивы для "облачного" сервиса Stadia

За плечами разработчиков еще не вышедшая игра Journey to the Savage Planet.

Компания Stadia Games and Entertainment купила студию Typhoon, чтобы та занималась созданием эксклюзивных игр для «облачного» сервиса Google Stadia. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила Typhoon Studios.

Студия Typhoon была создана в 2017 году. В ее команду вошли разработчики, которые работали над такими проектами, как Batman: Arkham Knight, Assassin’s Creed 3 и Far Cry 4. За три года с момента основания Typhoon Studios создала симулятор выживания Journey to the Savage Planet. Релиз игры намечен на 28 января 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Трейлер Journey to the Savage Planet

После выпуска Journey to the Savage Planet студия Typhoon займется созданием эксклюзивных игр для сервиса «облачного» гейминга Google Stadia.

Что такое Google Stadia

Google Stadia – это облачный потоковый игровой сервис, который позволяет играть в современные игры даже на слабых компьютерах, так как сами игры запускаются на серверах Stadia. Игрокам же нужен только хороший доступ к скоростному интернету. Для игры в разрешении 4K при 60 к/с понадобится интернет со скоростью 35 Мбит/с. Для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а при 720p хватит и 10 Мбит/с. Месячная подписка на Google Stadia обойдется американским геймерам в $10 в месяц, а европейским — в 10 евро. Кроме того, за $70 игроки получат фирменный контроллер. А за $130 получат пакет Founder's Edition, в который войдут геймпад в цвете Night Blue, адаптер Chromecast Ultra, три месяца подписки на двоих и шутер Destiny 2.