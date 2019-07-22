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В Киеве на двух избирательных участках члены комиссий подписали протоколы до завершения голосования - полиция

03:39, 22 июля 2019
Выборы 2019
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В Киеве на двух избирательных участках члены УИК подписали протоколы до завершения голосования / фото УНИАН

В Киеве члены участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду, полиция возбудила уголовные производства.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, о нарушении сообщили в полицию наблюдатели на выборах.

«В Голосеевском районе столицы наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила подписанный членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов. На то время процесс голосования продолжался», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УКУ, предусматривающей от 5 до 7 лет заключения.

В полиции также сообщили об аналогичном инциденте в Соломенском районе Киева.

«Наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт», - говорится в сообщении.

По второму факту также начато уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВД заявили, что внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля прошли без системных нарушений, правоохранители зарегистрировали 71 уголовное производство.

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Теги: #Рада#выборыпогода в Киеве