Полиция сейчас фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов – МВД

По состоянию на 13 часов явка избирателей составила около 20%.

По состоянию на 13.00 избирательный процесс осуществляется в соответствии с законом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, ссылаясь на информацию советника министра внутренних дел Ивана Стойко.

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Стойко отметил, что по состоянию на 13 часов явка избирателей составила около 20%.

В свою очередь советник министра Михаил Апостол заверил, что сотрудники МВД готовы и сделают все, чтобы волеизъявление граждан прошло спокойно, честно, без фальсификаций и безопасно. Вместе с тем правоохранители остаются аполитичными.

«Мощные кандидаты в народные депутаты готовили сети по скупке голосов. Например, в Черниговской области мы зафиксировали мощную сеть скупки голосов. Сейчас открыто уголовное производство. За такие деяния кандидат ответит перед законом. На сегодня информации о создании сетей для скупки голосов – нет», - отметил Апостол.

Советник министра Иван Варченко подчеркнул, что избирательный процесс проходит ожидаемо, как и положено цивилизованной стране.

«Системе МВД вместе с украинским обществом удалось сделать все, чтобы избирательный процесс стал цивилизованным. К сожалению, по областям у нас еще остались желающие использовать грязные избирательные технологии. Несмотря на большое количество предупреждений с нашей стороны, они продолжали нарушать, поэтому и имеем 360 уголовных производств за все это время. Утром еще 10 производств начато», - сказал Варченко.

Он подчеркнул, что полиция фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов.

«Разные эксперты и аналитики прогнозировали, что во время парламентской избирательной кампании может быть в десятки раз больше нарушений. Так, активность и мотивация людей значительно выше. Мажоритарные кандидаты и 22 политические силы добавляют различные сюжеты, которые требуют внимания правоохранителей. Но мы много сделали, чтобы избежать таких ситуаций», - сказал он.