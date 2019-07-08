Также он отметил, что до вчерашнего съезда в списке партии на досрочных выборах был 201 кандидат, на сегодняшний день их стало 194.

В "Слуге народа" объяснили, почему не станут исключать из списков партии кандидата-кума жены Медведчука.

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Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, почему из списков не исключили кандидата по фамилии Холодов, которого в СМИ называют кумом Медведчука: "Насколько мне известно, он является кумом Оксаны Марченко, а не Медведчука. И эта информация, на мой взгляд, не должна быть основанием для исключения человека из списка".

Кроме того, Разумков объяснил почему исключали кандидатов на закрытом съезде. "Я не считаю, что это нужно было выносить в публичную плоскость. Мы не суд и можем проводить партийную дискуссию, не делая это достоянием общественности".

Также он отметил, что до вчерашнего съезда в списке партии на досрочных выборах был 201 кандидат, на сегодняшний день их стало 194.