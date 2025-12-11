Правительство разрешило реализовать упрощенную процедуру оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции (европротокол) в приложении "Дия".
Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы - сразу на месте происшествия", - отметила Свириденко.
"Дия" автоматически будет подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.
По словам Свириденко, это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дия.Подпись".
"Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дие", без поездок в страховую и дополнительных обращений. Новый сервис даст возможность урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - отметила премьер-министр.
Что изменилось для водителей в Украине
28 ноября заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач сообщил, что в Украине планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас данное требование действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.
Кроме того, в Украине перестали выдавать бумажные свидетельства об окончании теоретического или практического курса обучения в автошколах. Таким образом после завершения обучения автошкола самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.