В этом процессе искусственный интеллект будет отслеживать модель поведения человека.

В Украине сейчас проводится работа над возможностью сдавать экзамены на водительское удостоверение онлайн.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отвечая на вопрос о том, какие новые услуги будут появляться в 2025 году, он сообщил: "Сейчас мы работаем над цифровизацией центров ГСЦ. Это центры, которые предоставляют услуги водителям. Мы хотим запустить, мы с министром согласовали, также достаточно революционную вещь. Это пилотирование будет, сначала бета-тест такой. Сдавать экзамены онлайн на права, тесты, теоретическую часть".

Федоров рассказал, что по замыслу разработчиков, будет использоваться искусственный интеллект, который будет отслеживать модель поведения человека.

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"Также там все возможности: получить права, отправить почту. То есть мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ. Купля-продажа авто. Мы уже запустили часть услуг, но работаем над другими", - сказал чиновник.

Цифровизация Украины

Ранее в "Дії" запустили сервис по получению онлайн-разрешений на оружие. Таким образом, документ стало возможно получить как в сервисах Министерства внутренних дел, так и в приложении.

По словам Федорова, благодаря новому сервису в "Дії" цифровое разрешение на оружие можно сгенерировать мгновенно из Единого реестра оружия и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

В "Дії" пользователь будет получать оповещения об окончании срока действия документа, а продлить разрешение можно онлайн через сайт МВД.

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