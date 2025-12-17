В следующем году в РФ планируют удержать этот уровень или даже снизить его.

Расходы страны-агрессора России на войну против Украины в 2025 году оценили в 5,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Для сравнения, на здравоохранение в 2024 году Россия выделила 3,7% ВВП.

Такое заявление сделал российский министр обороны Андрей Белоусов. Это первая официальная оценка расходов на полномасштабную войну против Украины для госбюджета РФ, пишет русская редакция Deutsche Welle .

"Исходя из прогноза Минэкономразвития по ВВП в размере 217 триллионов рублей (2,3 триллиона евро), военные расходы составят около 11 триллионов рублей", – сказано в сообщении.

Видео дня

В то же время общие расходы Минобороны страны-агрессора (речь не только о затратах на войну) в 2025 году составили 7,3% ВВП.

По словам Белоусова, в следующем году в РФ планируют удержать этот уровень или даже снизить его. Он отметил, что есть "резерв для будущих расходов".

"Среди мер оптимизации он назвал переход от "лимитных цен" в госконтрактах к фиксированным, что должно повысить эффективность использования средств", – добавляет DW.

Война России против Украины: это стоит знать

Российский диктатор Владимир Путин выдал порцию резких заявлений о войне против Украины на фоне мирных переговоров. Он утверждает Россия не откажется от цели "освободить исторические земли". Эти слова в очередной раз подчеркнули нежелание кремлевского правителя заканчивать войну против соседнего гоосударства.

Более того, правитель РФ также пригрозил продолжить захват Украины и ускорить темпы наступления, если Запад и Украина откажутся от диалога.

Вас также могут заинтересовать новости: