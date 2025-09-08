Уже 12 сентября из Ужгорода пойдут прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену.

В Украине открыли первый новый участок евроколеи сообщением Чоп - Ужгород. Следующим шагом станет строительство маршрута евроколеи до Львова. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, уже 12 сентября из Ужгорода пойдут прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это будет означать новые возможности для людей: путешествия, обучение, работа, бизнес.

"Следующий большой шаг - евроколея от границы Польши до Львова. Она сделает город мощным транспортным хабом на стыке Европейского Союза и Украины", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что уже сейчас есть предварительные договоренности с международными партнерами для старта строительства.

Кроме того, правительство работает над расширением евроколеи в нескольких направлениях. В планах также новые участки на Закарпатье и Волыни, которые обеспечат маршруты с Чехией, Венгрией и Польшей. Это создаст возможность получить новый грузовой коридор от украинских промышленных центров к европейским портам и рынкам. Всего для реализации определены десять направлений.

6 сентября стало известно, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода через Чоп в города Евросоюза по новой евроколее. С 12 сентября из областного центра Закарпатья начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу, Вену и Будапешт.

В июле сообщалось, что Европейский Союз принял решение выделить 76 миллионов евро грантовой помощи на реализацию первого этапа строительства евроколеи в Украине.

