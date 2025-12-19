Проект достройки будут реализовывать за счет городского бюджета.

Стоимость достройки метро на Виноградарь в Киеве выросла в шесть раз от предыдущих расчетов.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко в комментарии "НовиниLive".

По его словам, проект достройки будут реализовывать за счет городского бюджета. А изначально сумма была значительно меньше и составляла около 4 млрд грн, но впоследствии выросла до 24 млрд грн.

"За средства города Киева все планируется делать. Самый большой инвестиционный проект - это достройка линии на Виноградарь. Там 24 млрд гривень сметная стоимость. Не знаю, как оно получилось: было 4 млрд гривень стало 26 млрд гривень", - сказал Витренко.

Следует отметить, что ранее Витренко сообщал, что депутаты фактически не имеют доступа к объекту строительства метро на Виноградарь и не могут оценить реальное состояние выполнения работ. По его словам, посещать станцию им запрещено из-за требований по охране труда. Отдельно депутат обратил внимание, что городу снова могут предложить кредит на достройку линии, а это может привести к повышению стоимости проезда в общественном транспорте.

Метро на Виноградарь - главные новости

Метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Планировалось, что две новые станции подземки должны были открыть еще в 2021 году. Однако, открытие новых станций несколько раз переносилось и пока ни одна из них не построена.

В январе 2024 года тогдашний директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что планируется начать строительство метро на Виноградарь уже в 2024 году, а через "полтора-два года" станции будут построены.

Впрочем, в декабре 2025 года нынешний руководитель киевского метрополитена Виктор Выговский на заседании Транспортной комиссии Киевсовета сообщил, что Киевский метрополитен не сможет запустить движение на участке до Виноградаря в 2026 году, поскольку завершение работ планируется не ранее 2027 года.

