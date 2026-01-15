Стандарты ЕС против нелегальных перевозчиков: объясняет эксперт Андрей Хоркавый

Теневой сегмент международных перевозок в Украине давно вышел за пределы единичных нарушений.

Нелегальный рынок автобусных перевозок в Украине создает риски для безопасности пассажиров, уменьшает налоговые поступления и влияет на честную конкуренцию, тогда как европейские подходы предлагают системные решения.

Почему нелегальные перевозки стали системной проблемой

По словам основателя компании KLR Bus, теневой сегмент международных перевозок в Украине давно вышел за пределы единичных нарушений. Речь идет о параллельной инфраструктуре с собственными маршрутами, рекламой и финансовыми потоками. Как отмечает Андрей Хоркавый, теневой сегмент не только лишает государство налоговых поступлений, но и создает прямые риски для пассажиров.

"Нелегальные перевозчики работают без лицензий, страхования и надлежащего технического контроля. Выбирая таких операторов, пассажиры рискуют не только кошельком, но и собственной безопасностью", – подчеркивает он.

Эксперт также обращает внимание, что из-за "серых" перевозчиков легальные компании оказываются в неравных конкурентных условиях. По разным оценкам, в тени может находиться около 30% рынка пассажирских перевозок.

Европейский подход: контроль, цифровизация и ответственность

В своем блоге Хоркавый приводит в пример правила автобусных перевозок в странах Евросоюза. Там рынок регулируется комплексно – от доступа перевозчика к осуществлению международных перевозок до технического состояния транспорта и социальных стандартов для водителей.

В Польше, в частности, борьба с нелегалами носит системный характер и предусматривает регулярные проверки как на дорогах, так и непосредственно в компаниях.

"Европейская модель показывает, что эффективность достигается не разовыми рейдами, а сочетанием контроля, цифровых инструментов и реальной ответственности", - отмечает Андрей Хоркавый.

Эксперт также обращает внимание на опыт Румынии, где электронные системы отслеживания перевозок товаров с высоким налоговым риском затрудняют работу теневых схем. По его мнению, подобные принципы могут быть адаптированы и для перевозок в Украине.

Путь Украины к прозрачному рынку пассажирских перевозок

В Украине борьба с нелегальными перевозками до сих пор в основном сводится к рейдовым проверкам. По оценкам экспертов, в тени может находиться около трети рынка, а классические инструменты контроля не разрушают саму систему.

"Детинизация - это не усиление рейдов. Это демонтаж теневой инфраструктуры, удар по организаторам схем и синхронизация транспортного и налогового контроля", - считает основатель KLR Bus.

Позитивными сигналами он называет развитие цифровых решений, в частности Transport Data Hub, а также межведомственное сотрудничество налоговой службы, пограничников и Бюро экономической безопасности. Именно системное масштабирование таких инструментов, по его словам, может сделать 2026 год переломным для рынка международных автобусных перевозок.