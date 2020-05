Маск против пробок: в Лос-Анджелесе завершили прокладку тоннелей для скоростной подземной дороги (видео)

Это первый коммерческий проект бурильного предприятия Илона Маска.

В мае прошлого года The Boring Company Илона Маска получила контракт на строительство скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе. В феврале был полностью проложен первый тоннель, а сейчас компания сообщила о готовности второго тоннеля. После введения в эксплуатации система станет первым коммерческим проектом The Boring Company.

The Boring Company была основана в 2016 году для реализации футуристической идеи разветвленной сети подземных тоннелей для перемещения транспорта и пассажиров, чтобы решить проблему пробок в густозаселенных мегаполисах. Эта идея пришла Маску в голову, когда сам он застрял в пробке, пишет The Verge.

The Boring Company благодаря использованию более современных технологий рассчитывает существенно сократить время прокладки подземных тоннелей, одновременно в разы снизив стоимость выполнения подобного рода работ.

Напомним, в конце 2018 года компания The Boring Company открыла испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и одновременно провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами (тогда называлась цена $200-$300) для стабилизации положения машины на протяжении всего путешествия через тоннель своим ходом.

Заказчиком LVCC Loop выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором наряду с другими крупными мероприятиями ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES. И это, как отмечалось выше, первый коммерческий заказ для The Boring Company. Сейчас комплекс LVCVA расширяется, после завершения строительства общая площадь всех зданий LVCVA увеличится до 200 акров (0,8 км2), а людям придется преодолевать расстояние в 3,2 км между разными концами комплекса. Транспортная система The Boring Company обеспечит возможность быстрого перемещения людей между двумя концами огромного выставочного комплекса, соединив отдельные части выставочного комплекса двумя тоннелями с тремя станциями. Собственная подземка обойдется LVCVA в $52,5 млн, хотя первоначально прогноз был несколько ниже $48,7 млн, передает itc.ua.

На прокладку первого тоннеля длиной в милю на 12-метровой глубине у The Boring Company ушло три месяца и примерно столько же времени ушло на второй параллельный тоннель.

Boring Company completes 2nd Vegas tunnel https://t.co/13Hy3toyJR — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

Как рассказал The Verge президент LVCVA Стив Хилл, перевозить пассажиров по тоннелям будут автомобили Model X и Model 3, а также «трамвай» на платформе Model 3 вместимостью 12-16 человек. На первых порах за рулем будет водитель, но в конечном итоге система будет полностью автономной — по тоннелю проложат своего рода контактный рельс, по которому и будут перемещаться машины, и расставят сенсоры, чтобы отслеживать их перемещение на карте в реальном времени. Увы, точных сроков полной автоматизации линии пока не называют.

Теперь, когда тоннели прорыты, The Boring Company займется их оснащением и обустройством станций (двух выходов на поверхность на концах тоннелей и подземной станции посередине маршрута).

Все строительные работы должны завершить к концу года, а официальный запуск намечен на январь 2021 года — перед выставкой CES 2021. Пока пандемия COVID-19 никак не повлияла на проект. В то же время президент LVCVA допускает возможность переноса запуска, если в итоге выставку CES 2021 придется отложить или отменить.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».