Если США снимут санкции, то Беларусь вновь сможет ремонтировать самолеты, - эксперт

В дальнейшем комплектующие для ремонта западных самолетов смогут попадать в РФ.

Снятие санкций США с белорусской авиакомпании "Белавиа" позволит белорусам получать комплектующие для своих самолетов западного производства и частично поставлять их россиянам. Об этом военный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский сказал в эфире "Украинского радио", комментируя возможность снятия санкций со стороны США.

Он пояснил, что сейчас, несмотря на разговоры и заявления белорусских СМИ, на сайте Минфина США нет информации об отмене санкций против "Белавиа", которые были введены в 2021 году. Но если это произойдет, говорит эксперт, то белорусы получат возможности ремонтировать самолеты и поставлять запчасти россиянам.

"Если произойдет полное снятие санкций, то что Беларусь начнет активно получать комплектующие для своих шестерых Boeing и, возможно, начнет поставлять определенное количество комплектующих для российских самолетов Boeing или тех же Embraer. Здесь важна не так юридическая плоскость, как важность доступа к комплектующим. На данном этапе Россия и Беларусь вынуждены покупать по всему миру поломанные самолеты для того, чтобы использовать их в качестве доноров. Даже в законодательстве РФ хотели прописать возможность закупки неоригинальных запчастей для самолетов", - сказал он.

Он говорит, что важно понимать, какие именно санкции планируют снимать и как быстро компания Belavia Technics получит сертификат, который позволит им ремонтировать самолеты и получать комплектующие для ремонта. Также надо уточнить, коснется ли снятие санкций разрешений на полеты "Белавиа" в Соединенные Штаты.

Эксперт добавил, что остаются европейские санкции, которые не позволяют "Белавиа" летать в Европу. Кроме того, европейские санкции не позволяют ремонтировать Boeing и другие самолеты.

"Если санкции будут сняты, то куда реально смогут летать летать "Белавиа"? Если речь идет только о комплектующих, то не станет ли это просто шлюзом для российского флота, чтобы тот мог закупать запчасти? И как на это посмотрит мир - сквозь пальцы или это кто-то будет контролировать?", - добавил он.

По его словам, надо предусмотреть все возможные варианты в случае снятия санкций с белорусской авиакомпании - коснется это только перевозчика, или ремонтную компанию также. В то же время, получение комплектующих - важнейшая проблема и для белорусских, и для российских перевозчиков, отметил эксперт. Ведь оба состоят в основном из западных бортов и страдают от отсутствия комплектующих.

"Но снятие санкций может быть с ограничением, то есть конечным получателем продукта может быть только "Белавиа". То есть под 6 самолетов в год будет даваться определенное количество комплектующих, которые будут должным образом обслуживать эти самолеты", - пояснил он.

Напомним, что ранее Анатолий Храпчинский говорил, что снятие санкций с "Белавиа" может упростить военную логистику для России. В частности, ремонт имеющихся транспортных самолетов Boeing позволит поставлять ими детали из Китая. При этом многое будет зависеть от позиции компании Boeing.

