Модернизированный самолет находился в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 км/ч.

Опытный образец авиалайнера "Суперджет" (SJ-100) совершил первый полет с новыми российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

"Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 м. Полетное задание выполнено в полном объеме. ПД-8 показали стабильную работу - в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах", - говорится в заявлении российской государственной корпорации.

По словам россиян, после начала российско-украинской войны и введения санкций самолет пришлось фактически "пересобирать заново". Всего в рамках работ по "импортозамещению" замещается около 40 импортных систем и агрегатов, в частности, двигатели, авионика, шасси и вспомогательная силовая установка.

Поставки импортозамещенного SJ-100, оснащенного ПД-8, ожидают в 2026 году. Всего на данный момент построено более 230 авиалайнеров "Суперджет".

Справка УНИАН. ПД-8 - турбовентиляторный двигатель, который создали на основе технических решений другого нового российского двигателя - ПД-14. Полный вес изделия составляет 2300 кг. Кроме "Суперджета" его могут также применять на самолете-амфибии Бе-200.

Россияне не раз сталкивались с трудностями при разработке двигателя. Так, в декабре 2023 года в ходе испытаний ПД-8 "не подтвердил свои характеристики", из-за чего понадобилась доработка двигателя.

Проблемы "Суперджета" - последние новости

SJ-100 постоянно сталкиваются с трудностями технического характера и нередко попадают в аварии и катастрофы. Так, в июле 2024 года Sukhoi Superjet 100 упал возле села Апраксино в Коломенском районе Подмосковья. На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа. Все они погибли.

Чуть позже еще один "Суперджет" совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за отказа генератора.

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