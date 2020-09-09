Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 9 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром во среду ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост - небольшая тянучка наблюдается в направлении центра. В сторону левого берега проезд свободный;

Мост Метро движется плотно в сторону центра, скопление автомобилей наблюдается на Броварском проспекте при подъезде к мосту. В направлении правого берега проезд свободный;

На мосту Патона также плотное движение в направлении правого берега. Пробка наблюдается при подъезде к мосту в сторону правого берега на проспекте Соборности, и также есть тянучка при съезде с моста на бульвар Дружбы Народов;

На Дарницком мосту по направлению в центр города наблюдается пробка, кроме того на подъезде к мосту есть плотный трафик на Дарницком шоссе. Проехать в обратном направлении можно без проблем;

Южный мост традиционно испытывает проблемы с движением по направлению центра города. Основная пробка - на проспекте Бажана перед мостом и начинается еще между "Позняками" и "Осокорками".

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях затруднения с проездом наблюдаются на проспекте Степана Бандеры при подъезде к метро "Почайная", а также далее до Телиги. Тянучка наблюдается и на самой улице Телиги в сторону "Дорогожичей".

Пробки наблюдаются на улице Кирилловской в районе Куреневки и улице Мостицкой.

Традиционно пробка собралась на улице Набережно-Рыбальская в сторону центра.

На проспекте Победы пробка наблюдается от Политеха до развязки с улицей Черновола, дальше в сторону центра - относительно свободно. Пробка также на Брест-Литовском шоссе, которая переходит на проспект Победы и тянется до "Берестейской".

В районе развязки Победы и Черновола также пробки наблюдаются на улицах Борщаговской и Жилянской в сторону центра, и Воздухофлотском проспекте.

Пробка образовалась на Надднепрянском шоссе от Дарницкого моста до моста Патона.

Также не спешит Голосеевский проспект в направлении центра города, особенно в районе Теремков и при подъезде к "Голосеевской".

Стоит и улица Вадима Гетьмана в сторону Караваевых дач. Очень плотный трафик на проспекте Лобановского в обоих направлениях.

На Левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте и проспекте Освободителей.

Также традиционная пробка - при подъезде к "Черниговской" по улице Братиславской.

Традиционные трудности наблюдаются при подъезде к мостам через Днепр: на Дарницком шоссе небольшая тянучка; проспект Бажана стоит от "Позняков"; на проспекте Шухевича трафик плотный, но ехать можно; и Броварской также не спешит; стоит проспект Соборности.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН