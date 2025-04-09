Диалог Укрзализныци с бизнесом всегда был очень плох, хотя без бизнеса она прекратит свое существование. Поэтому она должна коммуницировать с клиентами, а также повышать свою эффективность - ведь сейчас каждое очередное повышение просто съедается и распиливается. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя попытки УЗ повысить грузовые тарифы на 37%.

"Бизнес всегда просто ставили перед фактом: у нас закончились деньги, поэтому мы поднимаем тарифы, а вы думайте сами. Это крайне плохой вариант, потому что в этой ситуации мы не обеспечим прозрачность работы компании. Сейчас, возможно, это объективные обстоятельства, ведь идет война. Но куда это повышение идет? Здесь нам никто ничего не говорит. И это критическая, самая большая проблема компании - она обещает, что мы повышение направим исключительно на повышение эффективности. А на самом деле оно просто съедается, распиливается и очень часто имеет коррупционный дух", - отметил Омелян.

Он выразил убеждение, что просто повысить грузовые тарифы нельзя, ведь это просто "положит бизнес на лопатки". Поэтому любое повышение должно быть прокоммуницировано с бизнесом, постепенным, и обязательно сопровождаться улучшением эффективности работы компании.

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"Повышение должно быть постепенным. И не просто тарифов, но и качества услуг. Потому что когда у тебя груз находится неделями, а иногда месяцами на пути, который должен занимать максимум сутки-двое-трое, о какой эффективности бизнеса мы можем говорить в этой ситуации? УЗ неконкурентоспособна из-за максимально медленных логистических перевозок. Вот об этом моменте вообще никто ничего не говорит. Когда наступает сезон урожая, это всегда объявление о неспособности Укрзализныци выполнять свои обязательства в рамках графика. Поэтому я бы очень хотел, чтобы новый руководитель не боялся открытого диалога с бизнесом", - подчеркнул Омелян.

Эксперт подчеркнул, что бизнес должен быть услышан, и тарифные изменения должны быть с ним согласованы, ведь иначе она может просто потерять рынок.

"Укрзализныця - это монополист, и это действительно лучше, чем перевозить продукцию автомобильным транспортом. С другой стороны, Укрзализныця без клиентов прекратит свое существование. В свое время железные дороги были мегапопулярны во всем мире, но когда они были неконкурентными, когда не хотели быть гибкими, и они теряли рынок. Именно поэтому самым любимым транспортом перевозки в США сейчас являются грузовые автомобили. Поэтому выход прост: сформируйте нормальную политику и объясните свои действия. Чтобы бизнес мог планировать, а не шокироваться каждый месяц", - резюмировал Омелян.

Как известно, ранее Укрзализныця инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривень.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.