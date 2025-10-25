/ фото - УНИАН

Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочек от службы в армии в сервисе "Резерв+". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Для получения отсрочки этим категориям нужно подать соответствующий запрос в "Резерв+". После этого система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения будет предоставлена отсрочка.

Видео дня

В Минобороны добавили, что процесс проверки основания для получения отсрочки обычно занимает несколько часов. Более того, не требуются сбор справок или визиты в ТЦК и СП.

В ведомстве напомнили, что уже сейчас получить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" могут:

  • люди с инвалидностью;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • родители детей с инвалидностью;
  • супруги защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • студенты, аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

Что делать, если в "Резерв+" появилась отметка "Нужно пройти БОВП"

Ранее адвокат Геннадий Капралов рассказал УНИАН, что делать, если в сервисе "Резерв+" появилась отметка "Нужно пройти БОВП". По его словам, действовать нужно в зависимости от ситуации.

Капралов объяснил, что в случае, если лицо прошло подготовку, а сведения об этом не отображаются в приложении, стоит проконсультироваться с адвокатом. Он добавил, что также могут предложить пройти базовую общую военную подготовку лицам, которые имеют военную специальность, но никогда не служили.

Вас также могут заинтересовать новости: