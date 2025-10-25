Шоумен активно провел время с Даниэлем на тренировке.

Известный украинский актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула, который ранее показал младшую 4-месячную дочь, поделился теперь новым фото с сыном.

Не секрет, что 16-летний Даниэль от отношений с певицей Сантой Димопулос некоторое время находился с мамой за границей. Однако уже больше года подросток живет в Украине и активно проводит время со звездным отцом. В частности, сегодня, 25 октября, они вместе были на тренировке по стрельбе.

"Субботняя тренировка с сыном в разгаре", - подписал кадр Андрей, который опубликовал в своем Instagram.

К слову, сын Джеджулы заметно подрос и показал свои навыки владения оружием подписчикам шоумена.

К слову, Андрей является многодетным отцом. Кроме сына Даниэля у него есть еще две дочери: Аделина от брака с блогершей Юлией Леус и Эмилия от отношений с новой избранницей. Кстати, свою возлюбленную Джеджула пока не показывает публично и не рассказывает о личной жизни.

