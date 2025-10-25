'Враг ждет нас': украинские дроны пытаются перехитрить российскую ПВО, - Reuters

Хотя Россия улучшила перехват, украинские подразделения совершенствуют технологии и делают ставку на качество беспилотников, чтобы сохранить преимущество.

Украинская трехмесячная кампания с ударами БПЛА по энергетическим объектам в глубоком тылу России нанесла заметный урон. Москва повысила способность перехватывать дроны. В ответ украинские подразделения работают над новыми технологиями, чтобы оставаться впереди, сообщил Reuters старший командир 14-го полка глубоких ударов с позывным "Чарли".

С начала августа Киев провел более 60 ударов по российской энергетике, нарушив поставки нефти и нефтепродуктов через масштабную трубопроводную систему.

"Наш противник искусен, они быстро адаптируются к нашим методам и тактикам", - сказал "Чарли" на взлетно-посадочной полосе в Украине, где ночью поднимались в воздух несколько беспилотников "Лютый", направленных на цели в РФ.

По его словам, некоторые украинские БПЛА преодолевают до 2 000 км, нанося удары далеко за линией фронта. В то же время Россия наращивает возможности противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения, что затрудняет успех атак.

"Враг ждет нас в определенных местах, осуществляя контрмеры, чтобы уменьшить наш успех", - добавил он.

Командир подчеркнул, что украинская сторона делает ставку не на количество, а на качество дронов. Полк имеет собственную команду по исследованиям и разработкам, которая совершенствует платформы и тактику - используя анализ и новые технологические решения, чтобы находить пробелы в российской обороне.

Вопрос масштабов операций остается дискуссионным: президент Владимир Зеленский говорил о привлечении до 300 беспилотников в одной атаке, тогда как источник, знакомый с теми тактиками, сообщил Reuters, что типичный масштаб значительно меньше и часто включает дроны-приманки. Россия, в свою очередь, регулярно запускает сотни "камикадзе" и ловушек во время атак на Украину, что создает для защитников дополнительную нагрузку.

Киев считает, что удары по энергетике России - эффективный способ ослабить способность армии противника. Кремль же называет такие атаки опасной эскалацией и заявляет, что внешнее давление его не заставит отступить.

"Большое количество дронов не всегда решает проблему - именно новые подходы и технологии дают нам успех", - резюмировал "Чарли".

Удары по энергообъектам РФ

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Украина активизировала кампанию глубоких ударов по ключевым нефтяным объектам России. Более половины российских НПЗ уже были атакованы, радиус атак постоянно расширяется.

В ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтеперерабатывающего завода "Разанский", который является крупнейшим НПЗ в центральной части России.

Украинские удары по российским НПЗ привели к мощному топливному кризису во многих регионах РФ. Более того, Кремль был вынужден изменить экономические планы относительно процентных ставок.

