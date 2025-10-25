Ветеран переговоров с заложниками и руководитель Global Reach, говорит, что эмоциональный захват - самый быстрый путь к провалу любых переговоров.

Микки Бергман, который более 17 лет занимается переговорными процессами по освобождению заложников, рассказал, какая ошибка чаще всего оборачивается крахом переговоров. Предотвращение этого решает очень много проблем в будущем процессе, пишет Business Insider.

Бергман возглавляет некоммерческую организацию Global Reach, специализирующуюся на возвращении граждан США, незаконно удерживаемых за рубежом. Его работа включает прямые контакты с похитителями, координацию с семьями и сотрудничество с правительством.

По его мнению, ключевой навык успешного переговорщика - эмоциональный интеллект.

Видео дня

"Роль эмоционального интеллекта, по моему мнению, является важнейшей вещью, которую мы должны помнить, когда пытаемся взаимодействовать с людьми, которые с нами не согласны", - говорит Бергман.

Он добавляет простое правило: гневаться можно только с определенной целью. Если эмоция руководит вами, а не наоборот, вы с большой вероятностью испортите переговоры.

Бергман объясняет, что во время сильных эмоций между самим ощущением и рациональной реакцией есть короткий промежуток времени - и если действовать импульсивно, это называется эмоциональным увлечением.

"Худшее, что вы можете сделать, чтобы испортить переговоры, - это позволить себе эмоциям победить себя", - предупреждает он.

Часто оппоненты намеренно провоцируют, но профессионал дает себе время обработать информацию, прежде чем отвечать: "Я ничего не теряю, не отрицая".

В то же время Бергман подчеркивает, что эмоции могут и должны быть инструментом - но преднамеренным. "Вы можете разозлиться намеренно, но не делайте этого из-за эмоционального увлечения", - говорит он.

Контроль над собственными реакциями позволяет направить переговорный процесс в конструктивное русло, даже когда соперник пытается вывести вас из равновесия.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, мирные переговоры между Украиной и РФ, в том числе и посреднические, практически зашли в тупик. По мнению политолога Вячеслава Потапенко, мир в Украине зависит от того, до чего договорятся между собой лидеры США и Китая, поскольку эта война стала важной частью глобального противостояния Вашингтона и Пекина.

Трамп наконец осознал, что Путин не готов ни к каким уступкам для окончания войны в Украине. В этом президента США убедил госсекретарь Марко Рубио, который переговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым и констатировал, что встреча в Будапеште не имеет смысла.

Вас также могут заинтересовать новости: