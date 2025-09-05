По мнению Загороднего, если военные других стран не готовы стрелять в россиян, они здесь просто не нужны.

Накануне в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", после которой президент Владимир Зеленский в частности заявил о недовольстве Трампом относительно того, что европейские страны покупают российский газ. Президент в частности сделал акцент на Венгрии и Словакии, которые поддерживают отношения с Москвой несмотря на ее войну в Украине.

Такие заявления произошли на фоне активных ударов Сил обороны Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Может ли Трамп заставить Европу отказаться от российского газа, насколько болезненным это решение может стать для России и есть ли у нее альтернативы - УНИАН спросил у Тараса Загороднего, политолога, управляющего партнера Национальной антикризисной группы.

Вчера Зеленский заявил, что Трамп недоволен европейскими странами, которые продолжают покупать российскую нефть. Президент отметил, что в первую очередь речь шла именно о Венгрии и Словакии. Что вы думаете об этом? Особенно на фоне того, что Орбан считается одним из ближайших союзников Трампа в Европе.

Когда у Трампа сходится в одном месте нефть, газ и деньги, ему все равно, какие там у него отношения с теми или иными политиками. США уже давно давят на европейцев по поводу того, что те покупают российскую нефть и газ. У них вопросы ко всей Европе. Но в последний месяц это давление усилилось.

И здесь причина именно в европейцах. Они начинают рассказывать, что Трамп не водит санкции. А США наоборот обвиняют Европу в том, что они на 25 миллиардов ежегодно покупают нефть и газ.

И этой истории, кстати, не один год. Эти претензии по закупке европейцами нефти и газа у России, они тянутся еще с первого президентского срока Трампа. Тогда Трамп приезжал и отчитывал немцев, что они покупают российский дешевый газ, получают конкурентное преимущество для своих товаров. А потом приходят к американцам и говорят, защищайте нас от России. При чем не желая платить за оборону.

Так что ничего здесь удивительного нет. Знал ли Трамп, что Орбан берет российскую нефть? Конечно, что знал. Орбан же сам показал письмо Трампа, в котором он писал и жаловался на украинцев. Так что ничего здесь удивительного нет.

Может ли Трамп надавить на Венгрию и Словакию, чтобы те перестали покупать российскую нефть и газ? Есть ли у него рычаги влияния?

Ему на это безразлично. Ему надо, чтобы вообще европейцы прекратили покупать. Он живет другими, более глобальными категориями.

Ему там конкретно ввозиться с Фицо или Орбаном нет смысла. Ему нужно, чтобы все сократили закупку нефти и газа у России. Так что я не думаю, что он конкретно на них будет давить. Там есть Еврокомиссия, именно от нее требуют решения. Нечем заниматься Трампу, чем как давить на какую-то Венгрию и Словакию, которые не имеют особого влияния.

Но Россия все равно пытается адаптироваться к уменьшению продаж нефти и газа на Запад. В частности, накануне было заявление Путина о том, что Россия вместе с Китаем построят газопровод "Сила Сибири-2". Насколько это может быть финансово выгодно РФ?

Ничего они не строят. Это Газпром. Был подписан какой-то там меморандум, неизвестно где и между кем. И россияне это показывают как соглашение. Но Пекин давно говорил - стройте все что угодно, только за свой счет.

Поэтому это фантастическая история. Они подписали какую-то бумажку, чтобы сохранить лицо Путина. Потому что он ничего от китайцев не привез. А строить, ну стройте, есть у вас деньги. Ну так это ваши проблемы.

Даже Китаю такие объемы газа? Сколько времени пройдет для строительства этой второй ветки? Это вопросы открытые. Первую "Силу Сибири", которую, кстати, финансировали китайцы, страны строили 5 лет. И на проектную мощность они вышли только в 2024 году. Поэтому не верьте в эти сказки, которые рассказывают россияне. Нет там никаких договоренностей, денег нет.

И вопрос же по оборудованию будет. Какое оборудование они там будут использовать, если основными производителями этого оборудования являются западные компании?

И эти заявления о Путине, о том, что Китай якобы будет закупать газ и нефть у России по рыночным ценам - это тоже блеф?

Такого точно не будет. Китайцы, если что, скажут, что мы же брать, поэтому давайте по внутренним российским ценам будем покупать. Потому что когда у тебя газопровод или нефтепровод упирается исключительно в одну страну, то ты зависим от этой страны.

Китайцы скажут, что им нам не нужно, они не будут покупать. Потому что Китай диверсифицирует все свои поставки нефти и газа. И тем более они сокращают сейчас активно многое. И что тогда будет делать Россия с этим газопроводом?

Мы видим сейчас увеличение количества ударов по российским НПЗ. Издание Politico пишет, что это может заставить Путина пойти на переговоры уже осенью. Насколько это возможно?

Пока Путин у власти, он никаких переговоров вести не будет. Там уже будет разрушаться страна. Он будет отдавать Сибирь Китаю. Но пока у власти Путин - никаких переговоров не будет, я в это не верю. И поэтому когда западные страны говорят о каких-то переговорах - это все вранье.

Если сменят Путина, тогда какое-то окно возможностей открывается. И поэтому наша задача не задумываться, когда будут переговоры. Пока не рушится экономика, пока не рушится страна, то надо бить еще. Потому что никто вам не сможет сказать реальных цифр, когда экономика РФ обвалится из-за этих ударов. Ведь нужна внутренняя информация.

Но надо понимать, что когда с рынка исчезает где-то 20% мощности, это уже влияет на рынок. Даже 10%, если сразу исчезает на любом рынке, сразу же цены на нефть растут, точнее на бензин. И появляется дефицит.

Например, выбивается НПЗ, в Краснодарском крае. А дефицит сразу же образуется в Приморье и Забайкалье. Потому что, понимаете, есть взаимосвязи. Например, пути поставок, запасы нефти, на НПЗ в той же Сибири.

Поэтому единственное, что нам нужно понимать, чтобы они меньше производили бензин и меньше экспортировали нефть. Нефть это главное для них. Потому что единственное, что сейчас поддерживает их экономику - это экспорт нефти и удобрений. Потому что удобрения - это тот же газ, только переработанный.

И поэтому в таком случае мы должны понимать, что для нас главное - это порты Балтийского моря и Новороссийска. А если удастся прекратить вообще экспорт из этих портов, то считайте, что это конец, война против России выиграна. Потому что просто начнет сыпаться тыл. У них и сейчас вопросы с деньгами стоят остро, они будут сокращать бюджет, секвестр проводить.

Но в случае остановки портов, у них начнется такая же история, что была с Советским Союзом. Только в худшем варианте. А что произошло с Советским Союзом, когда не было у центра денег, чтобы поддерживать местные элиты? Он распался.

Потому что нет финансирования медицины, нет финансирования вывоза мусора, нет продуктов и многого другого. А кому люди начинают задавать вопросы в таких случаях? Конечно, что не Москве, а местным чинушам.

То есть мы должны поставить перед собой цель - не ждать, а выбивать эти слабые места. А именно - НПЗ, нефтепроводы, химическую промышленность. То, что приносит им основную прибыль. Потому что они держатся сейчас исключительно благодаря экспорту нефти и энергоносителей

Если обобщать вчерашние заявления после встречи коалиции - имеем ли мы какой-то реальный прогресс по гарантиям безопасности?

Европейцы, как всегда, ничего не хотят делать, только втюхать нам какую-то туфту, чтобы ничего не платить.

Мы должны понимать, что безопасность Украины должна обеспечивать исключительно украинская армия и продукция собственного ВПК под нашим контролем. И нам нужны в первую очередь деньги на армию, на финансирование нашего ВПК и помощь на пять лет после окончания войны.

Их солдаты, если они не готовы стрелять в россиян, они здесь просто не нужны, вот и все.

То есть это больше показуха. Они вам приведут здесь 10 человек в Ужгород, и будут говорить, что это большие гарантии безопасности.

Или говорить, что вот летают наши самолеты, тоже в районе Ужгорода. Слушайте, сегодня они летают, завтра они не летают. Там меняется политическая ситуация и решение отменяют.

Нас интересует, чтобы эти самолеты были в украинской армии, чтобы там сидели украинские пилоты, которые могли наносить превентивные удары по территории России для того, чтобы обеспечивать безопасность. А не ждать, пока на нас будут нападать. Это опять такой вопрос денег. Европейцы не хотят платить, а хотят нам снова туфту показать. Вот и все.

справка Тарас Загородний политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний - политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, работающий в PR и политическом консалтинге более 15 лет. Финансовое образование получил в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», юридическое образование - в Одесской Национальной Юридической Академии. Эксперт участвует в избирательных кампаниях разного масштаба (локального или всеукраинского уровня). Среди его клиентов - известные политики, владельцы бизнеса, топ-менеджеры компаний крупного и среднего бизнеса.

