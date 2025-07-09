После введения новой системы прохождение границы должно стать быстрее.

Европарламент одобрил введение новой системы въезда-выезда на внешних границах ЕС. Новую систему начнут разворачивать уже осенью, сообщает сайт институции.

Предполагается, что развертывание системы продлится 180 дней.

После запуска система будет регистрировать данные: имя путешествующего, тип проездного документа, время и место въезда и выезда. Кроме этого предусмотрена регистрация биометрических данных, таких как изображение лица и отпечатков пальцев. Предполагается, что проверять документы будет не человек, а компьютер.

Видео дня

Через систему пройдут все граждане стран, которые пользуются правом на безвизовые поездки в блок (а следовательно, и украинцы), и граждане визовых стран, у которых в паспорте есть краткосрочная шенгенская виза.

Заявленная цель этих изменений - повышение безопасности, ускорение процесса пограничного контроля и уменьшение очередей.

При этом в сообщении отмечается, что в период внедрения новой системы ее действие могут временно приостанавливать, если время ожидания станет слишком длинным или возникнут технические проблемы.

Решение Европарламента не означает, что запуск новой системы въезда-выезда начнется завтра. После утверждения документа Европейским Советом должны быть разработаны планы ее внедрения. И только после этого Еврокомиссия решит, когда начинать 180-дневный период внедрения.

Путешествия в ЕС по-новому

Система EES должна была заработать 10 ноября 2024 года и автоматически проверять всех, кто въезжает на территорию ЕС, но запуск пришлось отложить - в Германии, Франции и Финляндии пункты пропуска не успели подготовиться к новой системе. Предполагался такой механизм проверки: каждый путешественник должен был бы подойти к специальной "будке" самообслуживания и просканировать биометрический паспорт.

После запуска новой системы въезда-выезда в планах ЕС - ввести плату за разрешение на въезд в блок для безвизовых стран, которая составит 7 евро. Срок действия разрешения на въезд составляет три года. Заявители моложе 18 или старше 70 лет освобождаются от этой платы.

В июне Совет Европейского Союза и Европарламент согласовали новые основания для приостановления безвизового режима ЕС с третьими странами. В частности процедуру приостановления безвиза могут запустить в случае увеличения незаконного наплыва граждан из третьей страны из-за ее географической близости с ЕС, а также предоставления гражданства для инвесторов, когда гражданство предоставляется тем людям, которые не имеют связи с соответствующей третьей страной, в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции.

Вас также могут заинтересовать новости: