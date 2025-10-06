Самолет рассчитан на перевозку до 120 тонн полезной нагрузки.

Китайская аэрокосмическая промышленность представила концепцию тяжелого транспортного самолета, который может значительно расширить логистические возможности Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Interesting Engineering.

Китайцы хотят использовать схему, в которой фюзеляж плавно сливается с крылом, образуя единую несущую поверхность. Она призвана не только улучшить аэродинамику самолета, но и увеличить внутренний объем грузового отсека, в котором смогут поместиться более 100 легких транспортных средств.

Известно, что самолет рассчитан на перевозку до 120 тонн полезной нагрузки, с максимальной взлетной массой около 470 тонн и дальностью полета 6500 километров при полной загруженности.

Видео дня

Он будет развивать скорость 0,85 Маха, что сопоставимо с показателями других крупных транспортных самолетов, таких как американский C-5 Galaxy и советский Ан-124 "Руслан".

Концепция подчеркивает универсальность в сложных условиях. Считается, что самолет может взлетать с полуподготовленных взлетно-посадочных полос даже с полной загрузкой, что позволяет использовать его на отдаленных или труднодоступных аэродромах.

По мнению специалистов, тяжелый транспортный самолет такого типа позволит КНР быстро развернуть бронетехнику, ракетные установки или механизированную пехоту в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, за его пределами.

Военно-транспортная авиация – другие новости

Недавно стало известно, что американская компания Radia может создать гигантский военно-транспортный самолет, который по некоторым показателям будет превосходить даже "Мрию".

Предполагается, например, что грузовое пространство позволит перевозить сразу четыре истребителя F-35 пятого поколения.

Также сообщалось, что недавно российская корпорация "Ростех" поставила оккупационной армии новый крылатый "грузовик" Ил-76МД-90А, который является наиболее современной версией знаменитого военно-транспортного самолета Ил-76.

Вас также могут заинтересовать новости: