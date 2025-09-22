Предполагается, что длина самолета составит 108 м, а размах крыла - 80 м.

Во время конференции Air, Space & Cyber 2025 американская компания Radia представила проект крупнейшего военно-транспортного самолета в истории, который получил название WindRunner for Defense. Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о специализированной версии ранее представленного транспортного самолета WindRunner. Последний разрабатывали для транспортировки огромных лопастей ветровых турбин, но, как выяснилось, его возможности могут быть востребованы и в военной сфере.

Предполагается, что длина самолета составит ≈108 м, а размах крыла - около 80 м. Для сравнения, длина украинского сверхтяжелого транспортного самолета Ан-225 "Мрия" составляла "всего" 84 м, тогда как размах крыла составлял 88 м.

Полезная нагрузка WindRunner составляет около 72 т. Это меньше, чем у Ан-225, Ан-124 и C-5, но уникальным перспективный самолет делают не показатели полезной нагрузки, а объем грузовой кабины.

Дело в том, что последний превышает 6800 кубических метров, что примерно в семь раз больше грузового пространства C-5. Это позволит перевезти, например, четыре истребителя F-35 пятого поколения.

Ранее УНИАН сообщил, что российский "Ростех" поставил оккупационной армии новый крылатый "грузовик" Ил-76МД-90А - наиболее современный вариант знаменитого советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.

По словам пропагандистских ресурсов РФ, серийный Ил-76МД-90А получил "экономичный" двигатель ПС-90А-76, а кабина экипажа имеет авионику российского производства.

Также сообщалось, что канадцы решили конфисковать гигантский российский самолет "Руслан".

