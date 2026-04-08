Россия расхвалила 'суперсамолет', который сбивает гиперзвуковые ракеты: но его никто не видел

Амбициозный проект истребителя шестого поколения вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

В России заявляют о разработке нового истребителя-перехватчика МиГ-41, который якобы сможет перехватывать даже гиперзвуковые ракеты. Впрочем, существование этого самолета до сих пор не подтверждено независимыми источниками, пишет 19FortyFive.

Речь идет о проекте ПАК ДП – перспективной платформе шестого поколения, которая должна заменить МиГ-31, более 40 лет обеспечивающий защиту воздушного пространства.

По данным российских СМИ, новый самолет должен быть малозаметным, сверхбыстрым и оснащенным современными ракетными системами, включая возможность поражения спутников. Главной же заявленной особенностью является способность перехватывать гиперзвуковые цели – одну из самых сложных задач в современной войне.

Предполагается, что для этого МиГ-41 будет использовать дальнобойные ракеты, которые могут разделяться на несколько подракет для повышения шансов поражения. Однако эксперты отмечают: для эффективного перехвата гиперзвукового оружия нужны сверхсовременные системы наведения, включая радарные и инфракрасные датчики, а также интеграция со спутниковыми сетями.

Сложность заключается в том, что гиперзвуковые объекты движутся с огромной скоростью и маневрируют непредсказуемо, что делает их чрезвычайно сложными целями.

Несмотря на заявления, ключевой вопрос остается открытым: существует ли МиГ-41 хотя бы в виде прототипа. В разные годы сообщалось, что разработка продолжается, а ввод в эксплуатацию возможен в конце 2020-х или в 2030-х годах. В частности, "Ростех" в 2021 году заявлял о переходе проекта на стадию разработки.

Впрочем, сомнения усиливаются из-за проблем российской оборонной промышленности. Даже истребитель пятого поколения Су-57 до сих пор производится ограниченными сериями из-за финансовых и производственных трудностей.

Аналитики отмечают: даже если технологии для МиГ-41 существуют, вопрос массового производства остается открытым. Без этого самолет не сможет существенно повлиять на баланс сил.

