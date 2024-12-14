Пока речь идет о техническом прототипе, и до серийного образца еще далеко.

В Китае заявили о создании прототипа реактивного самолета, который смог достичь гиперзвуковой скорости (5 Махов и выше) во время летных испытаний. Об этом пишет Interesting Engineering.

Конструкторы утверждают, что прототип самолета с достаточно большим корпусом во время тестового полета в 2021 году достиг скорости 6,56 Маха (примерно 5033 миль в час). Результаты испытательного полета до этого времени держались в тайне инженерами и властями Китая из-за секретности проекта. Теперь же об успехе официально сообщила Академия наук Китая.

Руководитель проекта Цуй Кай рассказал, что он вместе с командой представил концепцию гиперзвукового самолета еще в 2013 году. Тогда команда заявляла, что самолет сможет переправлять пассажиров и груз из Пекина в Нью-Йорк за два часа - существенно меньше, чем примерно 13 часов, которые нужны для путешествия коммерческим рейсом сегодня.

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Согласно пресс-релизу Китайской академии наук, Цую и его команде понадобилось почти три года, чтобы создать концепцию. Затем в 2018 году появилось несколько сообщений о том, что команда Цуя смогла разработать дизайн реактивного самолета, который мог бы двигаться с гиперзвуковой скоростью.

Инженеры смогли получить разрешение на испытательный полет прототипа гиперзвукового самолета в 2021 году, который и состоялся в пустыне Гоби на северо-западе Китая в августе того же года. Испытательный полет длился 20 минут.

Цуй говорит, что его команде всё ещё предстоит решить несколько проблем, которые связаны с "мощностью, материалами и конструкцией".

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