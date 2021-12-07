Google делает всё, чтобы сделать это приложение центром коммуникаций.

Google добавила в мобильное приложение Gmail на iOS и Android голосовые и видеозвонки. Такими нововведениями техногигант понемногу приближается к своей цели – сделать почту центральным хабом для всех своих коммуникационных сервисов

Звонки станут доступны всем пользователям постепенно. Пока эта функция будет доступна для разговоров один на один, то есть без групповых звонков, говорится в заявлении компании.

Хотя звонить из почты Google можно было и раньше, но для этого требовалось отправить приглашение своему собеседнику на подключение к конференции через "Бесплатные видеовстречи". Теперь же в верхнем правом углу приложения отображаются значки телефона и видео, как в популярных мессенджерах.

Функция будет постепенно развертываться для всех, у кого есть Google Workspace, G Suite или личные аккаунты Google.

Ранее УНИАН уже писал, что самым популярным приложением для обмена сообщениями среди украинцев по-прежнему остается Viber – им пользуются более 73% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook, на третьем-четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp.

Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

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Автор: Денис Пономаренко