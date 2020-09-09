Один из законопроектов позволяет правоохранителям получить доступ к ноутбукам и смартфонам украинцев без решения суда.

В Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете, якобы для борьбы с киберпреступностью.

Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован в Верховной Раде по инициативе 13 народных депутатов от фракции "Слуги народа" и групп "За будущее", "Довира", пишет Экономическая правда.

В законопроекте предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.

Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

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Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу).

Другие законопроекты, регулирующие интернет

Как пишет Лаборатория цифровой безопасности (ЛЦБ), помимо законопроекта №4004, в парламент внесены еще два проекта законов о борьбе с киберпреступностью и о соблюдении санкционного режима (№4002, №4003).

Так, в законопроекте №4002 вводит финансовую и уголовную ответственность за невыполнение санкций - вплоть до ликвидации компаний и лишения свободы до 8 лет. Такие меры ответственности могут применяться не только к тем, на кого наложены санкции, но и на других лиц, которые "любым образом умышленно способствовали нарушению их применения". При этом оштрафовать на сумму до 85 тыс. грн может специальный уполномоченный орган, который будет создан Кабмином для надзора за соблюдением санкционного режима. Например, одна из таких санкционных мер как запрет на просмотр сайтов сайтам может негативно повлиять на доступ украинцев к услугам провайдеров.

Законопроект №4003 предоставляет возможности для доступа правоохранителей к информации, хранящейся в электронных информационных системах (например, к информации в смартфоне или персональном компьютере), на которые не распространяется разрешение на проведение обыска, если следователь или прокурор решит, что имеются достаточные основания полагать, что информация, которая в них содержится, имеет значение для установления обстоятельств в уголовном производстве.

"Такая норма предоставляет неограниченное дискреции правоохранительным органам и не предусматривает никаких механизмов для защиты лица от нарушения его права на тайну корреспонденции", - считают в ЛЦБ.

Законопроект №4003 также возлагает на провайдеров ряд обязанностей по сохранению информации в телекоммуникационных системах, в частности о движении трафика в объеме, достаточном для идентификации абонента и определения источника происхождения трафика и маршрута его передачи в течение 12 месяцев, а также в порядке требований временного хранения информации для целей уголовного производства.

Доступ к такой информации должен предоставляться по постановлению прокурора или следователя и может также делегироваться оперативным подразделениям.

При этом, утверждают в ЛЦБ, законопроект не устанавливает особенностей процедуры доступа к перечисленной информации по решению суда или следственного судьи, а сами исключения сформулированы слишком общо, что может осложнить их применения.

"В таком случае, учитывая закрытость процедур уголовного производства, существует высокий риск того, что доступ к любой информации о коммуникации лица может осуществляться без соблюдения надлежащих гарантий судебной надзора". - отмечают эксперты.

Аналогичные опыт в России

В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так называемым "законом Яровой", который декламировался как ужесточение наказания за терроризм и экстремизм.

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Автор: УНИАН