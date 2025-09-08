Самым дорогим городом в Украине для покупки жилья остается Киев.

В августе в значительной части регионов Украины на первичном рынке жилья наблюдался рост стоимости квадратного метра. В то же время цены вторичного жилья колебались в пределах нескольких процентов в разных регионах. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA, которое есть в распоряжении УНИАН.

Первичный рынок

Самым дорогим городом в Украине для покупки жилья остается Киев. Средняя стоимость квадратного метра в столице составляет 1 401 доллар. Самые низкие цены наблюдаются в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

В течение августа в эксплуатацию было введено 10 новых домов, в частности: по два - в Киевской, Львовской и Хмельницкой, по одному - в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Аналитики отмечают, что заинтересованность в новостройках среди пользователей в августе выросла по всей территории страны.

"И хотя наибольший прирост спроса зафиксирован в Сумской области (+62%), в количественном значении заинтересованность пользователей остается очень низкой из-за близости к боевым действиям и границе со страной-агрессором. Больше всего пользователи ищут новостройки для покупки в Киевской и Львовской областях", - говорится в исследовании.

Вторичный рынок

По данным маркетплейса, августовские цены на вторичное жилье по сравнению с июлем колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост был зафиксирован почти по всей стране.

Отмечается, что в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет 95,2 тыс. долл., что на 12% выше, чем год назад. Самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 141 тыс. долл., а самым бюджетным - Деснянский, где средняя стоимость составляет 54 тыс. долл.

Наибольший рост предложения о продаже вторичного жилья появилось в Закарпатской и Черкасской областях. Зато значительное сокращение объявлений произошло на Волыни и в Киеве.

Рост интереса к вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины. Так, наибольшая динамика наблюдается в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях. В Хмельницкой области в августе зафиксировано заметное снижение спроса - падение на 22%.

Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в августе в Киеве составило 1:2. В Винницкой области оно составляет 1:19, Тернопольской - 1:17, а в Черкасской и Кировоградской - 1:14.

Стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4%. По данным портала M2bomber, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы составляет 1,6 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость "однушки" в столице равнялась 65 тыс. долл (+8% за последние полгода). В то же время средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке равнялась 100 тысяч долларов. Таким образом стоимость такого жилья в столице выросла на 4% за последние полгода.

