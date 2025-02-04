Украинцы находятся на третьем месте по количествам купленных объектов недвижимости.

Украинцы приобрели более 1600 объектов недвижимости в Турции. Таким образом, наша страна оказалась третьей в списке среди всех иностранных покупателей, уступая только РФ и Ирану, об этом говорят данные Института статистики Турции (TUIK).

Отмечается, что Турция является привлекательной страной для многих иностранцев: из-за своего удобного расположения, находясь между Европой и Азией; из-за теплого климата; из-за развитого рынка недвижимости (широкого выбора объектов, включая виллы, квартиры и так далее); и шанса получить вид на жительство благодаря покупке недвижимости.

Россия же находится на первом месте уже несколько лет подряд, хотя в 2024 году активность граждан страны-оккупанта упала, по сравнению с предыдущим годом. Было приобретено 4867 объектов, тогда как, к примеру, в 2022 году — 16,3 тысячи объектов недвижимости.

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Минимальная стоимость недвижимости в Турции, которая необходима для получения вида на жительство, была поднята в 2023 году — с 50 тысяч долларов (в небольших городах) и 75 тысяч долларов (в мегаполисах) до 200 тысяч долларов.

Что известно о рынке недвижимости в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что за 6 лет стоимость строительства выросла в среднем на 200%. Эксперт рассказала, что в 2024 году соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи жилья превысило довоенные показатели.

Кроме того, риетлорша спрогнозировала, что изменится после войны. Из-за большого количества внутренних переселенцев на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине, Закарпатье продолжается "строительный бум". Между тем в восточных, южных областях спрос на жилье мал из-за близости линии фронта.

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