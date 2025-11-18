Запорожсталь инвестировала 370 миллионов гривень в капремонты ключевых производственных агрегатов

И.о. генерального директора комбината Тарас Шевченко подчеркнул, что горно-металлургический комплекс является одной из отраслей, наиболее пострадавших от войны.

Запорожсталь Группы Метинвест осуществила комплекс капитальных ремонтов основных производственных агрегатов в доменном, мартеновском и цехе горячей прокатки. Общий бюджет работ в 2025 году составил 370 млн грн. Эти инвестиции направлены на поддержание непрерывной работы производства и экологического оборудования в условиях войны. Общий бюджет капитальных инвестиций на Запорожстали за год превысит 1 млрд грн.

"Мы фокусируемся на выживании - ремонты и надлежащее обслуживание производственных комплексов являются ключевыми для устойчивой работы Запорожстали", - отметил он.

Ремонтная кампания охватила доменную печь №3 и ее газоочистку, аспирационные системы литейного двора и бункерной эстакады. На печи обновили узлы засыпного аппарата, оборудование воздухонагревателей, металлоконструкции шихтоподачи и другие ключевые элементы. Проведено техобслуживание газоочистки с поддержанием эффективности пылеулавливания на уровне 20 мг/м³.

В мартеновском цехе выполнена перефутеровка двухванного сталеплавильного агрегата. Для этого "Запорожогнеупор" поставил более 800 тонн шамотных и периклазохромитовых огнеупоров. Также проведена ревизия опорных металлоконструкций и ремонт узлов газоочистки.

Проведенные капремонты позволят повысить надежность и эффективность работы оборудования, снизить уровень брака и сократить потери энергоресурсов. Дополнительно в 2025 году Запорожсталь выполняет капремонты ключевых агрегатов теплоэлектроцентрали на сумму около 75 млн грн. Общий бюджет капитальных инвестиций года превысит 1 млрд грн.

Как известно, за 9 месяцев текущего года Запорожсталь и еще три предприятия Метинвеста в Запорожье увеличили отчисления в бюджет страны почти на 40%, до 3 млрд гривен. Местные бюджеты получили более 880 млн гривень налоговых сборов.

Самые весомые статьи отчислений приходятся на единый соцвзнос, налог на доходы физлиц, военный сбор, экологический и налог на землю.