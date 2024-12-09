Узнайте, можно ли работать в пенсионном возрасте и как изменится размер пенсии в таком случае.

Большинство пенсионеров в Украине получают небольшие выплаты по возрасту, поэтому некоторые граждане пенсионного возраста продолжают работать. Мы рассказали, какой будет пенсия в Украине в 2025 году для работающих пенсионеров и стоит ли им ждать индексации.

Можно ли работать пенсионерам в Украине

Украинские пенсионеры могут работать - об этом сказано в Законе Украины №1058. Такие граждане могут одновременно получать зарплату и пенсию (кроме отдельных случаев, где лицо находится на государственном обеспечении).

Работающие пенсионеры должны уведомлять ПФУ о своем трудовом статусе, а также платить налоги и страховые взносы, ведь они влияют на размер пенсии.

Выгодно ли работать на пенсии в Украине

Согласно статистике Пенсионного фонда, пенсии работающим пенсионерам в 2024 году были выше, чем в среднем - 5661 гривня вместо 5385 гривень в среднем. У работающих пенсионеров в этом году выплаты выросли на 10%, а у неработающих - 8%.

Таким образом, получать пенсии работающим пенсионерам выгоднее, ведь их размер выше. К тому же помимо выплат по возрасту они также получают зарплату.

Индексируют ли пенсии работающим пенсионерам

В 2025 году в Госбюджете не заложено денег на индексацию пенсий. Однако ожидается, что всем пенсионерам пересмотрят выплаты примерно в начале марта.

Что касается работающих пенсионеров, то согласно постановы ПФУ для них перерасчет проводится, если они проработали не менее 24 месяцев после предыдущей индексации пенсии. Размер надбавки зависит от заработной платы за указанный период.

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