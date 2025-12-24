В глобальном рейтинге Украина заняла седьмое место в мире, уступив лишь странам Африки, Карибского бассейна и Океании.

Украина вошла в десятку стран мира с самым высоким индексом "оттока людей и мозгов". В глобальном рейтинге за 2024 год наше государство заняло седьмое место, став при этом абсолютным лидером в Европе по этому показателю.

В исследовании The Global Economy отмечается, что Украина пропустила вперед только Самоа, Палестину, Ямайку, Эритрею, Сальвадор и Сомали. При этом индекс Украины составляет 8,4, а в то же время рекордсмен - Самоа, находящееся в списке по "оттоку мозгов" на первом месте, имеет индекс 10.

При этом, если рассматривать только страны на европейском континенте, то за Украиной следуют Албания (8,3), Молдова (7,6), Босния и Герцеговина (7,2), Северная Македония (6,5), Сербия (5,9), Хорватия (5,8), Латвия (5,5), Литва (5,3) и Румыния (5,3).

Видео дня

В то же время самый низкий показатель "оттока людей и мозгов" в мире продемонстрировали Австралия (0,3), Норвегия (0,4), Швеция (0,6) и Канада (0,7).

Война в Украине и демографический кризис - последние новости

Директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова сообщала, что сейчас на подконтрольных Украине территориях проживает около 28-30 миллионов человек.

По ее словам, в странах Евросоюза сейчас проживает примерно 4,3 млн украинцев и еще около одного миллиона - в таких странах, как Великобритания, США, Канада, Латинская Америка и др. Демограф отметила, что посчитать количество населения на оккупированных территориях гораздо труднее.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в октябре этого года, чтобы узнать, как украинцы оценивают будущее своей страны через 10 лет. 56% опрошенных верят в то, что Украина станет процветающим государством в составе Евросоюза, тогда как 31% респондентов ответил, что в стране через это время будет разрушена экономика, а также ее ждет большой отток людей.

Вас также могут заинтересовать новости: