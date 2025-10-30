После войны часть беженцев вернутся, но не очень много.

По состоянию на сегодня в Украине на подконтрольных территориях проживает около 28-30 миллионов человек. Об этом в интервью "Обозу" рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Относительно количества украинских беженцев за рубежом, то, по словам Либановой, в ЕС проживает где-то 4,3 млн украинцев. Еще около миллиона - в других странах: в Британии, США, Канаде, некоторые уехали в Латинскую Америку.

А вот посчитать количество населения на оккупированных территориях значительно труднее, говорит демограф.

"Проблема в том, что мы не знаем ничего о судьбах тех людей: когда территории оккупировали, часть граждан эвакуировалась в западном направлении, часть - попала под оккупацию", - отметила она.

Что касается перспектив возвращения беженцев в Украину после войны, то, по мнению Либановой, масштабы будут зависеть от ряда факторов.

"Первое, что влияет на решение людей, возвращаться или нет, - это фактор безопасности. И чем быстрее закончится война, тем больше людей вернется", - говорит специалист.

Также беженцы будут взвешивать собственную ситуацию: кто-то прекрасно адаптировался за рубежом, другие наоборот чувствуют себя не на своем месте; кто-то имеет жилье в Украине, другие наоборот все потеряли и им некуда возвращаться; также для многих важно, остались ли в Украине близкие родственники.

"Мы изучаем очень внимательно опыт других стран, которые подобные ситуации пережили. Наиболее релевантным представляется опыт балканских государств: там войны более-менее подобные были, но значительно короче - туда возвращалась треть. В 2022-м я мечтала, что вернется 60%. Теперь это нереально. Потому что люди теперь будут "взвешивать" ситуацию значительно тщательнее", - говорит Либанова.

Вместе с тем свою роль в возвращении украинцев домой может сыграть и политика принимающих стран, где политики уже уверяют, что приложат все усилия, чтобы вернуть украинцев домой.

