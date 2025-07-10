Концепция правительства предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов.

Восстановление и модернизация Украины, по оценкам украинской власти, будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025.

Он отметил, что концепция правительства предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов.

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"Первый - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов, ведь именно столько по оценке Всемирного банка будет стоить восстановление Украины. Этот фонд будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья", - написал Шмыгаль.

Второй фонд - это Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. По словам премьера, это будет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Он также очертил также две стратегические задачи: поддерживать и усиливать санкционное давление на РФ, а также обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанными с ней вызовами.

"Совместными с партнерами усилиями Украина преодолела большинство финансовых вызовов. Мы запустили финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов. Выполняем программу с МВФ. Имеем достаточный объем ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2025 году", - подчеркнул глава Кабмина.

По привлечению финансовой поддержки на 2026-й и 2027-й годы, Шмыгаль сообщил, что Украина готовится к различным сценариям. В частности, европейским партнерам предлагается инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии.

"Военные расходы сейчас составляют 100-120 млрд долларов. В условиях мира и без учета производства оружия, содержание украинского войска будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - отметил премьер.

Потребности на восстановление Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что его страна выделит 300 миллионов евро на поддержку восстановления Украины в 2025 и 2026 годах.

В рамках этого пакета мер правительство Нидерландов в 2025 году потратит 52 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения в Украине. Еще 30 миллионов евро выделят на поддержку голландских компаний и организаций, способствующих восстановлению и устойчивому развитию страны.

Евросоюз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины, сообщал Bloomberg. Если страны-члены ЕС согласятся на создание такого фонда в рамках бюджетных переговоров, его финансирование начнется в 2028 году, "чтобы поддерживать стабильную финансовую помощь пострадавшей от войны стране".

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