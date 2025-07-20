Растущее торговое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном дает им рычаги влияния на Запад.

Северокорейские яблоки начали появляться на полках российских супермаркетов, а экспортеры из КНДР планируют выйти на рынок России. Тесные связи между Владимиром Путиным и диктатором Ким Чен Ыном приносят свои плоды.

Издание Financial Times пишет, что северокорейские рыболовецкие суда все чаще появляются в водах у дальневосточного побережья России, а производители продуктов из КНДР, от джема и колбас до пива и аккордеонов, зарегистрировали торговые марки в РФ.

Москва строит дорожный мост через реку Тумынь на сумму 100 млн долларов вдоль сухопутной границы между странами, а также разрабатывает планы по возобновлению железнодорожного сообщения между столицами протяженностью 10 000 км. В течение последнего года руководители северокорейских университетов посетили Владивосток, где встретились с российскими коллегами, а северокорейские спортсмены участвовали в соревнованиях в России, и российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

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Экономика Северной Кореи в значительной степени зависит от производства угля, бетона и промышленных пластиков и поддерживается за счет поставок продовольствия, топлива и удобрений из Китая. В последнее время режим также собрал сотни миллионов долларов благодаря сложным хакерским атакам на криптовалюты.

Покровительство Москвы может оказать "подлинно преобразующее" влияние на экономику Северной Кореи, возродив горнодобывающую и сельскохозяйственную отрасли, считает научный сотрудник аналитического центра Sejong Institute Питер Уорд.

Эксперт по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков отметил, что торговля, вероятно, принесет России ограниченную финансовую выгоду, потому что северокорейские товары мало или вовсе не интересуют российских импортеров.

По мнению аналитиков, помимо коммерческих связей, военное партнерство между странами даст Москве и Пхеньяну больше возможностей сопротивляться давлению Запада даже после того, как боевые действия в Украине утихнут.

Председатель Корейского центра стратегических международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча добавил, что российское финансирование и технологии могут ускоритиь прогресс в оружейной программе КНДР.

Северная Корея и Россия - последние новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заверил, что Пхеньян готов "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в агрессии против Украины.

Северная Корея в прошлом году поставил Кремлю боеприпасы и живую силу, в том числе развернув около 13 000 военнослужащих для поддержки российских войск в Курской области. Согласно отчету южнокорейской военной разведки, Пхеньян поставил Москве 12 миллионов снарядов с октября и, вероятно, направит еще больше войск этим летом. Взамен режим Кима получил миллиарды долларов в виде переводов, платежей натурой и передачи технологий.

При этом издание Forbes писало, что помощь КНДР демонстрирует критическую слабость России в войне с Украиной.

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