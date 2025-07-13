Ким выразил "безоговорочную поддержку" всем действиям Москвы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в войне в Украине, пишет CNN, ссылаясь на сообщения северокорейских СМИ.

Ким встретился с Лавровым в восточном прибрежном городе Вонсан, в ходе которого стороны подтвердили дальнейшее сотрудничество в рамках подписанного в прошлом году договора о партнёрстве, который включает в себя пакт о взаимной обороне.

"Ким Чен Ын подтвердил готовность КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, принимаемые российским руководством для устранения коренных причин украинского кризиса", — сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи.

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Издание напоминает, что визит Лаврова проходит в критически важный момент для российско-северокорейских отношений. По данным украинской разведки, Пхеньян планирует направить дополнительно от 25 000 до 30 000 военнослужащих для поддержки наступления Москвы на Украину.

"Эта поездка может ещё больше укрепить альянс, способный изменить не только ход войны, но и динамику безопасности в Азии", - отмечается в статье.

Также Россия стала зависеть от Северной Кореи в плане поставок дополнительного вооружения. Учебные пособия для северокорейской артиллерии переведены на русский язык, что свидетельствует как о повсеместном распространении этого оружия, так и о растущей оперативной совместимости между вооруженными силами Москвы и Пхеньяна.

При этом на спутниковых снимках, полученных CNN, видны грузовые самолеты и транспортные суда, курсирующие между Северной Кореей и Россией, что указывает на масштабную военную логистику между двумя странами.

КНДР и Россия

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной. По его словам, режим Ким Чен Ына отправляет России, в частности, баллистические ракеты и артиллерийские системы.

Кроме того, сообщалось, что КНДР планирует направить в Россию новую партию военных численностью до 30 тысяч солдат. Это может произойти уже в июле или августе.

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