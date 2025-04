Данное дело длилось почти 5 лет.

Британская Premiorri LTD защитила в Верховном Суде Украины свои корпоративные права 100-процентного владельца ООО "Премиори" от незаконных посягательств депутата Киевского областного совета Леонида Глиняного. Суды отказали Глиняному в его иске о признании права собственности на долю в уставном капитале ООО "Премиори", чем подтвердили, что он не имеет никаких прав на нее и не является участником этого общества. Такое окончательное постановление от 24 февраля 2025 года по делу №911/266/22 вынес Верховный Суд Украины, сообщает Газета.

"Данное дело длилось почти 5 лет и наконец завершилось принятием справедливого постановления Верховного Суда. С 2015 года британская Компания Premiorri LTD имела долю в размере 100% уставного капитала украинского ООО "Премиори" с активами более 500 млн грн, инвестировала значительные средства в развитие этого предприятия и была известна как ведущий производитель резиновых шин. В 2020 году в результате своих злонамеренных и мошеннических действий и с помощью недобросовестного регистратора, Леонид Глиняный незаконно стал участником ООО "Премиори", формально внеся лишь 2000 грн в уставный фонд предприятия с многомиллионными оборотами. В результате такой сделки, которая следственными органами Национальной полиции Украины расценивается как противоправная, злонамеренная и мошенническая, доля Premiorri LTD уменьшилась со 100% до 20% уставного капитала, а Глиняный незаконно зарегистрировал за собой 80%-ную долю уставного капитала ООО "Премиори". В дальнейшем Глиняный сам определил себя конечным бенефициарным владельцем и назначил себя директором ООО "Премиори". Это в критической степени нарушило корпоративные права британской Premiorri LTD как 100-процентного законного владельца украинского ООО "Премиори", а также самого ООО "Премиори", которое незаконно временно перешло под контроль Глиняного", - сообщили в британский Premiorri LTD.

В 2022 году Глиняный подал иск к Premiorri LTD о признании права собственности на долю в уставном капитале ООО "Премиори". Защищая свои корпоративные права, британская Premiorri LTD также подала против Глиняного встречный иск. Дело неоднократно пересматривалось судами различных инстанций, а 24 февраля 2025 года Верховным Судом по делу №911/266/22 было принято окончательное судебное решение по этому спору в пользу Premiorri LTD (Великобритания).

Высший судебный орган Украины установил, что в результате незаконного увеличения уставного капитала за счет взноса Леонида Глиняного компания Premiorri LTD (из-за уменьшения процентного размера ее доли со 100% до 20%) фактически потеряла 80% корпоративных прав в отношении Общества, среди которых, в частности, и корпоративный контроль над обществом, получение всей его прибыли, управление обществом и тому подобное. Следовательно, такое незаконное и рейдерское увеличение Глиняного капитала на сумму всего 2000 грн привело к потере 80-процентной доли британской Premiorri LTD в украинской дочерней компании с сотнями миллионов грн активов.

Также Верховный Суд пришел к выводу, что учитывая размер активов ООО "Премиори" по данным финансовой отчетности (более 500 млн грн), дополнительный вклад Глиняного в уставный капитал общества в размере 2000 грн является очевидно номинальным, таким, что не имел и ни при каких обстоятельствах не мог иметь какого-либо экономического смысла, что привело к "размыванию доли" британской Premiorri LTD. Суд признал действия по увеличению уставного капитала ООО "Премиори" такими, которые не соответствуют действующему законодательству, и пришел к выводу, что на день увеличения размера уставного капитала ООО "Премиори", номинальный директор не был реальным владельцем Premiorri LTD, а затем и конечным бенефициаром ООО "Премиори".

Учитывая содержание постановления Верховного Суда от 24.02.2025 и решение Хозяйственного суда Киевской области от 21.04.2023 по делу №911/266/22, вступивших в законную силу, которыми решен вопрос о составе участников украинского ООО "Премиори", размер уставного капитала общества и право собственности на него, определено британскую Premiorri LTD, как 100-процентного участника украинского ООО "Премиори", поэтому сведения ЕГРПОУ по ООО "Премиори" о размере доли Леонида Глиняного, процентах его права голоса, сведения о нем как конечном бенефициарном владельце и директоре являются недостоверными и не могут использоваться.

